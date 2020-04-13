Рада посилила відповідальність за спалення трави: з'являться нові штрафи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів рослинного світу. Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті удосконалення порядку притягнення до відповідальності за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.
Відповідальність за порушення правил посилюється для того, аби зменшити руйнівні наслідки та захистити право громадян на безпечне повітря і навколишнє середовище, а також зменшити кількість пожеж, які виникають через це.
Відтак, законопроектом передбачається:
-
- Забруднення атмосферного повітря внаслідок порушення правил, якщо це не створило небезпеку для людей, каратиметься штрафом від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
-
- Знищення або пошкодження лісів, зелених насаджень та залишків рослинності сільськогосподарського призначення каратиметься штрафом від 5400 до 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
-
Як повідомляв УНН раніше, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити за основу законопроект щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів рослинного світу.