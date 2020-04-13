Рада ужесточила ответственность за сожжение травы: появятся новые штрафы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 32983 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 41612 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №2339 об усилении ответственности за повреждение объектов растительного мира. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет целью совершенствование порядка привлечения к ответственности за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

Ответственность за нарушение правил усиливается для того, чтобы уменьшить разрушительные последствия и защитить право граждан на безопасные воздух и окружающую среду, а также уменьшить количество пожаров, возникающих из-за этого.

Так, законопроектом предусматривается:

  • Загрязнение атмосферного воздуха в результате нарушения правил, если это не создало опасность для людей, будет караться штрафом от 1800 до 3600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такого.
  • Уничтожение или повреждение лесов, зеленых насаждений и остатков растительности сельскохозяйственного назначения будет караться штрафом от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал УНН ранее, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять за основу законопроект об усилении ответственности за повреждение объектов растительного мира.

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