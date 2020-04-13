Закон про ринок землі передали на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№ 2178-10), передає УНН із посиланням на сайт ВР.
"Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України", - йдеться у картці законопроекту.
Крім того, на сайті зазначено, що документ "направлено на підпис Президенту".
Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада України розблокувала відкриття ринку землі в Україні.
Зазначимо, що 31 березня після 4,5 місяців розгляду Рада проголосувала в цілому за законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.
В Офісі Президента назвали запуск ринку землі важливою подією, адже він був одним із елементів передвиборчої програми Президента України Володимира Зеленського.
У свою чергу Світовий банк (СБ) привітав ухвалення українським парламентом закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не забув відзначити важливість ухвалення ще низки законопроектів.