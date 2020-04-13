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Рада ухвалила пропозиції Президента до закону про єдиний рахунок для сплати податків і зборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому законопреокт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” № 1049 з пропозиціями Президента України. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його основною метою є ефективне функціонування єдиного рахунку та встановлення заборони щодо звернення стягнення та накладення арешту на кошти на такому єдиному рахунку платників податків, Президент України ветував цей законопроект зазначивши, що законом фактично запроваджувалося державне регулювання порядку визначення суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво, імпорт та оптову торгівлю тютюновими виробами, цін, за якими мають реалізовуватися такі вироби суб’єктам господарювання, що отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами та роздрібну торгівлю. За словами Президента, таким чином обмежуються права зазначених суб’єктів господарювання на встановлення вільної ціни при реалізації ними тютюнових виробів. Такий пункт закону пропонується виключити.

Окрім того, пропонується вжити термін “податковий орган” замість “орган доходів і зборів”.

Нагадаємо, 4 жовтня законодавці ухвалили в цілому законопроекти 1049 і 1051 щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Потім Президент України Володимир Зеленський ветував ухвалений раніше Верховною Радою закон про впровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (законопроект № 1049).

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