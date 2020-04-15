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Зеленский подписал закон об усилении ответственности за сожжение травы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2339 об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

"Возвращено с подписью от Президента", - говорится на сайте.

Законопроект имеет целью совершенствование порядка привлечения к ответственности за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

Ответственность за нарушение правил усиливается для того, чтобы уменьшить разрушительные последствия и защитить право граждан на безопасный воздух и окружающую среду, а также уменьшить количество пожаров, возникающих из-за этого.

Поэтому, законопроектом предусматривается:

• Загрязнение атмосферного воздуха в результате нарушения правил, если это не создало опасность для людей, будет наказываться штрафом от 1800 до 3600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

• Уничтожение или повреждение лесов, зеленых насаждений и остатков растительности сельскохозяйственного назначения будет наказываться штрафом от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Добавим, этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №2339 об усилении ответственности за повреждение объектов растительного мира.

Как сообщал ранее, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в соответствии с требованиями Конституции безотлагательно подписал принятые на внеочередном заседании парламента 13 апреля законы Украины (соответствующие законопроекты зарегистрированы по №№ 3320, 2339 и 1049).

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