Зеленский подписал закон об усилении ответственности за сожжение травы

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2339 об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.