Рада підтримала посилення відповідальності за спалення лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3526 щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій. Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій, підвищення ефективності управління та контролю у цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистемах.
Так, знищення або випалювання лісів тягне за собою штраф у розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі ж самі штрафи передбачені за зниження або пошкодження рослинності на землях водного фонду.
Окрім того передбачається штраф за пошкодження лісу стічними водами – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів громадян. Засмічення лісів відходами каратиметься від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2339 щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу.