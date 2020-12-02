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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103550 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108901 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Рада поддержала либерализацию условий ввоза пестицидов на территорию Украины

Рада поддержала либерализацию условий ввоза пестицидов на территорию Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2289 о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предлагается устранить коллизии правовых норм по регулированию ввоза и применения незарегистрированных в Украине пестицидов, предоставление возможности применения, хранения, торговли, рекламы и перевозки остатков препаратов в течение двух лет после окончания срока их регистрации.

На сайте ВР значится, что, согласно выводам комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, законопроект не соответствует праву ЕС, Соглашении об ассоциации и обязательствам Украины в рамках ВТО.

Напомним, в совместном отчете о результатах международного аудита в сфере обращения с отходами и их ликвидации отмечается, что правительства Украины, Молдовы и Сербии применяют некоторые меры для сокращения и ликвидации отходов, непригодных пестицидов и обеззараживания земель от стойких органических загрязнителей.

Однако "национальные нормативные акты в этой сфере - неполны и несогласованы с международным законодательством и стандартами, в частности Европейского Союза, курс на интеграцию в который взяли три государства".

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