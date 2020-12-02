Рада поддержала либерализацию условий ввоза пестицидов на территорию Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2289 о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Проектом закона предлагается устранить коллизии правовых норм по регулированию ввоза и применения незарегистрированных в Украине пестицидов, предоставление возможности применения, хранения, торговли, рекламы и перевозки остатков препаратов в течение двух лет после окончания срока их регистрации.
На сайте ВР значится, что, согласно выводам комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, законопроект не соответствует праву ЕС, Соглашении об ассоциации и обязательствам Украины в рамках ВТО.
Напомним, в совместном отчете о результатах международного аудита в сфере обращения с отходами и их ликвидации отмечается, что правительства Украины, Молдовы и Сербии применяют некоторые меры для сокращения и ликвидации отходов, непригодных пестицидов и обеззараживания земель от стойких органических загрязнителей.
Однако "национальные нормативные акты в этой сфере - неполны и несогласованы с международным законодательством и стандартами, в частности Европейского Союза, курс на интеграцию в который взяли три государства".