Рада підтримала лібералізацію умов ввезення пестицидів на територію України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект № 2289 про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проектом закону пропонується усунути колізії правових норм щодо регулювання завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів, надання можливості застосування, зберігання, торгівлі, рекламування та перевезення залишків препаратів протягом двох років після завершення терміну їх реєстрації.
На сайті ВР значиться, що, згідно висновків комітету з питань інтеграції України з ЄС, законопроект не відповідає праву ЄС, Угоді про асоціацію та зобов’язанням України в рамках СОТ.
Нагадаємо, у спільному звіті про результати міжнародного аудиту у сфері поводження з відходами та їх видалення зазначається, що уряди України, Молдови та Сербії вживають деякі заходи для скорочення та видалення відходів, непридатних пестицидів і знезараження земель від стійких органічних забруднювачів.
Проте "національні нормативні акти у цій сфері — неповні й неузгоджені з міжнародним законодавством і стандартами, зокрема Європейського Союзу, курс на інтеграцію до якого взяли три держави".