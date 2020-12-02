Рада підтримала лібералізацію умов ввезення пестицидів на територію України

Проектом закону пропонується усунути колізії правових норм щодо регулювання завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів, надання можливості застосування, зберігання, торгівлі, рекламування та перевезення залишків препаратів протягом двох років після завершення терміну їх реєстрації.

На сайті ВР значиться, що, згідно висновків комітету з питань інтеграції України з ЄС, законопроект не відповідає праву ЄС, Угоді про асоціацію та зобов’язанням України в рамках СОТ.

Нагадаємо, у спільному звіті про результати міжнародного аудиту у сфері поводження з відходами та їх видалення зазначається, що уряди України, Молдови та Сербії вживають деякі заходи для скорочення та видалення відходів, непридатних пестицидів і знезараження земель від стійких органічних забруднювачів.

Проте "національні нормативні акти у цій сфері — неповні й неузгоджені з міжнародним законодавством і стандартами, зокрема Європейського Союзу, курс на інтеграцію до якого взяли три держави".