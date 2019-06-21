Совет ООН по правам человека обсудит вопрос Украины и героизацию нацизма
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В понедельник, 24 июня, в Женеве стартует 41-я сессия Совета ООН по правам человека , которая продлится по 12 июля. Ее участники обсудят около 60-ти тематических докладов, а также доклады о ситуации в отдельных странах, говорится в заявлении на сайте ООН, передаёт УНН.
"Ситуация с правами человека в Беларуси, Грузии и в Украине, доклады об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, о борьбе с коррупцией, о ранних браках и слежке в век цифровых технологий - некоторые пункты из обширной повестки дня предстоящей сессии Совета ООН по правам человека, которая стартует 24 июня в Женеве", - сказано в заявлении.
Так, на сессии будет официально представлен отчет нового Специального докладчика ООН о положении с правами человека в Беларуси Анаис Марэн. Его обсуждение запланировано на 1 июля.
24 июня участникам сессии Совета по правам человека будет представлен документ о положении представителей сексуальных меньшинств в Грузии. На 10 июня запланирован устный обновленный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и диалог на эту тему, а на 11 июля - аналогичное заседание по Грузии.
В повестку дня также включены вопросы:
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- борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом,
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- предотвращения геноцида,
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- защиты прав коренных народов,
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- борьбы с торговлей женщинами и детьми,
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- предотвращения ранних браков,
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- защиты внутренне перемещенных лиц,
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- борьбы с коррупцией.
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В первый день сессии перед членами Совета выступит Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, президенты Болгарии Румен Радев и президент Маршалловых островов Хильда Хайн. Среди ораторов в первый день – министры иностранных дел Армении и Сомали, представители МИД Нидерландов, Молдовы и Норвегии.
Как сообщал УНН, Украина стала соавтором резолюции ООН о защите лиц с инвалидностью в условиях войны.