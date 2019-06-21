Рада ООН з прав людини обговорить питання України і героїзацію нацизму

КИЇВ. 21 червня. УНН. У понеділок, 24 червня, у Женеві стартує 41-я сесія Ради ООН з прав людини, яка триватиме до 12 липня. Її учасники обговорять близько 60-ти тематичних доповідей, а також доповіді про ситуацію в окремих країнах, йдеться в заяві на сайті ООН, передає УНН.