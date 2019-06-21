Рада ООН з прав людини обговорить питання України і героїзацію нацизму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У понеділок, 24 червня, у Женеві стартує 41-я сесія Ради ООН з прав людини, яка триватиме до 12 липня. Її учасники обговорять близько 60-ти тематичних доповідей, а також доповіді про ситуацію в окремих країнах, йдеться в заяві на сайті ООН, передає УНН.
"Ситуація з правами людини в Білорусі, Грузії і в Україні, доповіді про обставини вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, про боротьбу з корупцією, про ранні шлюби і стеження в століття цифрових технологій - деякі пункти з великого порядку денного майбутньої сесії Ради ООН з прав людини, яка стартує 24 червня в Женеві", - сказано в заяві.
Так, на сесії буде офіційно представлений звіт нового Спеціального доповідача ООН про становище з правами людини в Білорусі Анаїс Марен. Його обговорення заплановано на 1 липня.
24 червня учасникам сесії Ради з прав людини буде представлений документ про становище представників сексуальних меншин в Грузії. На 10 червня запланована усна оновлена доповідь Верховного комісара ООН з прав людини щодо України і діалог на цю тему, а на 11 липня - аналогічне засідання щодо Грузії.
До порядку денного також включені питання:
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- боротьби з героїзацією нацизму і неонацизмом,
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- запобігання геноциду,
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- захисту прав корінних народів,
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- боротьби з торгівлею жінками та дітьми,
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- запобігання раннім шлюбам,
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- захисту внутрішньо переміщених осіб,
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- боротьби з корупцією.
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У перший день сесії перед членами Ради виступить Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, президенти Болгарії Румен Радев і президент Маршаллових островів Хільда Хайн. Серед ораторів в перший день - міністри закордонних справ Вірменії і Сомалі, представники МЗС Нідерландів, Молдови та Норвегії.
Як повідомляв УНН, Україна долучилася до кола співавторів резолюції ООН про захист осіб з інвалідністю в умовах війни.