Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для соглашения о полезных ископаемых с США
Киев • УНН
Верховная Рада окончательно приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Средства пойдут в спецфонд госбюджета для восстановления.
Изменения в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США окончательно приняла Верховная Рада, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Рада окончательно одобрила изменения в Бюджетный кодекс (№13256) для реализации соглашения по полезным ископаемым. "За" - 309
Со слов нардепа, ко второму чтению "почти ничего не изменилось по тексту".
Основные положения
Как сообщил нардеп, вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:
- ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к соглашению) из новых лицензий;
- выдачи новых спец разрешений на пользование недрами;
- реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
"Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (вероятно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления", - сообщил Железняк.
Он отметил, что "условно, если бы такое соглашение работало 5 лет уже с 2019 года, то это бы принесло около $71 млн".
"На этом этапе парламент сделал все, что было нужно. Ну и пользуясь возможностью, напомню, что правительство … отказалось предоставлять два других соглашения", - написал Железняк.
Напомним
Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс для соглашения по полезным ископаемым 13 мая.
Украина 31 апреля подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезных ископаемых. Впоследствии ее ратифицировала Верховная Рада.