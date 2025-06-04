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Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для соглашения о полезных ископаемых с США

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Верховная Рада окончательно приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Средства пойдут в спецфонд госбюджета для восстановления.

Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для соглашения о полезных ископаемых с США

Изменения в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США окончательно приняла Верховная Рада, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Рада окончательно одобрила изменения в Бюджетный кодекс (№13256) для реализации соглашения по полезным ископаемым. "За" - 309

- написал Железняк.

Со слов нардепа, ко второму чтению "почти ничего не изменилось по тексту".

Основные положения

Как сообщил нардеп, вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

  • ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к соглашению) из новых лицензий;
    • выдачи новых спец разрешений на пользование недрами;
      • реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

        "Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (вероятно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления", - сообщил Железняк.

        Он отметил, что "условно, если бы такое соглашение работало 5 лет уже с 2019 года, то это бы принесло около $71 млн".

        "На этом этапе парламент сделал все, что было нужно. Ну и пользуясь возможностью, напомню, что правительство … отказалось предоставлять два других соглашения", - написал Железняк.

        Напомним

        Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс для соглашения по полезным ископаемым 13 мая.

        Украина 31 апреля подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезных ископаемых. Впоследствии ее ратифицировала Верховная Рада.

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        Экономикаполитика
        Верховная Рада
        Соединённые Штаты
        Ярослав Железняк
        Украина
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