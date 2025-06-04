Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу для угоди про копалини з США
Київ • УНН
Верховна Рада остаточно ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди між Україною та США щодо корисних копалин. Кошти підуть у спецфонд держбюджету для відбудови.
Зміни у Бюджетний кодекс для імплементації угоди про копалини між Україною та США остаточно ухвалила Верховна Рада, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Рада остаточно схвалила зміни у Бюджетний кодекс (№13256) для реалізації угоди по копалинах. "За" - 309
Зі слів нардепа, до другого читання "майже нічого не змінилося по тексту".
Основні положення
Як повідомив нардеп, внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до угоди) з нових ліцензій;
- видачі нових спец дозволів на користування надрами;
- реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.
"Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови", - повідомив Железняк.
Він зауважив, що "умовно, якщо б така угода працювала 5 років уже з 2019 року, то це б принесло десь $71 млн".
"На цьому етапі парламент зробив все, що було треба. Ну і користуючись можливістю, нагадаю, що уряд … відмовився надавати дві інші угоди", - написав Железняк.
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни до Бюджетного кодексу для угоди по копалинах 13 травня.
Україна 31 квітня підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини. Згодом її ратифікувала Верховна Рада.