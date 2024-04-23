Рада одобрила изменение порядка осуществления торговли подержанными автомобилями: о чем идет речь

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который освобождает украинцев, осуществляющих оптовую и розничную торговлю автомобилями от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, которые были приобретены как товар для их последующей продажи. Об этом передает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и проект закона №9083.

Детали

Наконец принят за основу наш законопроект №9083 - усовершенствование порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД. ЗА - 268 - написал Железняк.

Законопроект предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами.

Как объясняют авторы документа, в условиях войны поступления в госбюджет от автомобильного рынка стали вторыми по величине после поступлений от бизнеса, связанного с торговлей нефтепродуктами. Вместе с тем, на автомобильном рынке еще достаточно вопросов, решение которых приведет к большей прозрачности и упрощению бюрократических процедур.

Так, если по результатам 2021 года объем государственных регистраций новых автомобилей составил около 100 тыс. то подержанных - около 1,7 млн. Анализ соотношения государственных регистраций новых и подержанных автомобилей за соответствующий период наглядно демонстрирует насколько больше рынок подержанных автомобилей по сравнению с рынком новых автомобилей (почти в 20 раз).

Впрочем, на сегодня украинцы при выкупе подержанного автомобиля с целью его дальнейшей перепродажи, обязаны учитывать этот автомобиль не как товар для дальнейшей перепродажи, а как основное средство для собственного использования.

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