Рада поддержала законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который совершенствует систему начальной общевойсковой подготовки. Документ предусматривает преподавание учебного предмета "Защита Украины" для учащихся старших классов школ и студентов профессионально-технических учебных заведений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект №11092.

За основу приняли законопроект № 11092 по совершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки. ЗА - 291 - написал Железняк в Telegram.

Детали

Согласно проекту закона, предусматривается введение начальной общевойсковой подготовки, которая осуществляется "с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего долга по вооруженной защите Украины".

Такая подготовка будет проводиться в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования для учащихся старших классов школ и студентов профессионально-технических учебных заведений, путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

Программы по учебному предмету "Защита Украины" будут разрабатываться и утверждаться министерством образования и науки Украины, по согласованию с Министерством обороны.

Напомним

Верховная Рада окончательно приняла законопроект, который позволит Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) покупать военные облигации за арестованные валютные средства, которые размещены на счетах Агентства.