Рада не стала отменять реформу таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины не приняла проект постановления, которым предусматривалась отмена решения ВР о принятии законопроекта об объединении новой таможни в единую юридическую структуру. За принятие проекта постановления проголосовал 91 народный депутат Украины, соответственно решение о принятии постановления не принято, передает корреспондент УНН.
Проект постановления № 2318-1-П предусматривал отмену решения Верховной Рады Украины от 14.01.2020 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы".
По мнению автора проекта постановления, принятие законопроекта состоялось с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады Украины.
Добавим, законопроект № 2318-1 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы предусматривает внесение изменений в законодательство Украины в части совершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики в Украине, с учетом образования Государственной таможенной и Государственной налоговой служб Украины.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру.