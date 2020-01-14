Рада ухвалила в цілому законопроект про об’єднання нової митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 2318-1 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру. Відповідне рішення підтримали 275 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект № 2318-1 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи передбачає внесення змін до законодавства України в частині удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики в Україні, з урахуванням утворення Державної митної та Державної податкової служб України.
Крім цього, за словами автора законопроекту, він запроваджує новий формат діяльності Держмитслужби та Державної податкової служби України як єдиних юридичних осіб, у зв’язку з чим їх територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи.
Крім цього, проектом Закону передбачено узгодження положень законодавчих актів України у зв’язку із проведенням реформи митних та податкових органів.
Під час підготовки до другого читання до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики надійшло 116 правок, більшість з яких були враховані.
Нагадаємо, 3 грудня 2019 року парламентарі ухвалили за основу проект закону № 2318-1 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру. Відповідне рішення підтримали № 2318-1 народних депутатів України.