Рада не стала скасовувати реформу митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада України не ухвалила проект постанови, яким передбачалося скасування рішення ВР про ухвалення законопроекту щодо об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру. За ухвалення проекту постанови проголосував 91 народний депутат України, відповідно рішення про ухвалення постанови не прийнято, передає кореспондент УНН.
Проект постанови № 2318-1-П передбачав скасування рішення Верховної Ради України від 14.01.2020 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".
На думку автора проекту постанови, ухвалення законопроекту відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради України.
Додамо, законопроект № 2318-1 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи передбачає внесення змін до законодавства України в частині удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики в Україні, з урахуванням утворення Державної митної та Державної податкової служб України.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 2318-1 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру.