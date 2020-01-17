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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Рада не стала скасовувати реформу митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада України не ухвалила проект постанови, яким передбачалося скасування рішення ВР про ухвалення законопроекту щодо об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру. За ухвалення проекту постанови проголосував 91 народний депутат України, відповідно рішення про ухвалення постанови не прийнято, передає кореспондент УНН.

Рада не стала скасовувати реформу митниці

Проект постанови № 2318-1-П передбачав скасування рішення Верховної Ради України від 14.01.2020 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

На думку автора проекту постанови, ухвалення законопроекту відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради України.

Додамо, законопроект № 2318-1 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи передбачає внесення змін до законодавства України в частині удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики в Україні, з урахуванням утворення Державної митної та Державної податкової служб України.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 2318-1 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру.

Українські Національні Новини

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