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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 67351 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Совет Национального банка просит ВР поддержать Смолия на посту главы регулятора

Совет Национального банка просит ВР поддержать Смолия на посту главы регулятора

Киев  •  УНН

 • 7768 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Совет НБУ обратилась в парламент Украины по поддержке представление Президента Украины на назначение Якова Смолия Председателем Национального банка Украины. Об этом шла речь на заседании Совета НБУ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, 27 февраля 2018 состоялось заседание Совета Национального банка Украины, на котором был заслушан отчет Правления Национального банка Украины по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году. По его результатам Рада приняла соответствующую оценку деятельности Правления и Рекомендации Правлению НБУ и правительства Украины.

"Совет НБУ обратился в парламент Украины по поддержке представление Президента Украины на назначение Якова Смолия Председателем Национального банка Украины. Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин охарактеризовал деятельность претендента на пост главы НБУ как реформаторскую, подчеркнул его профессиональные и моральные качества и выразил благодарность Президенту Украины Петру Порошенко за выбор именно его кандидатуры. Совет считает, что Яков Смолий станет гарантом независимости НБУ и создаст все условия для выполнения приоритетных основных целей НБУ", - говорится в сообщении НБУ.

Совет также принял к сведению информацию Правления Национального банка Украины по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году.

Напомним, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что в четверг, 1 марта председатель НБУ Валерия Гонтарева отчитается перед Верховной Радой. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева подтвердила свою готовность отчитываться перед парламентом.

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