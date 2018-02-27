Гонтарева готова звітувати перед парламентом - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева підтвердила свою готовність звітувати перед парламентом. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
“Голова Національного банку Валерія Гонтарева вкотре підтвердила свою готовність звітувати перед українським парламентом”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що у четвер 1 березня голова НБУ Валерія Гонтарева відзвітує перед Верховною Радою.
Як повідомляв УНН, А.Парубій закликав Раду розглянути призначення голови НБУ у четвер.