Гонтарева готова отчитываться перед парламентом - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подтвердила свою готовность отчитаться перед парламентом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Глава Национального банка Валерия Гонтарева в очередной раз подтвердила свою готовность отчитываться перед украинским парламентом", - говорится в сообщении.
Напомним, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что в четверг, 1 марта председатель НБУ Валерия Гонтарева отчитается перед Верховной Радой.
Как сообщал УНН, А.Парубий призвал Раду рассмотреть назначение главы НБУ в четверг.