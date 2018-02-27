Гонтарева готова отчитываться перед парламентом - НБУ

"Глава Национального банка Валерия Гонтарева в очередной раз подтвердила свою готовность отчитываться перед украинским парламентом", - говорится в сообщении.

Напомним, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что в четверг, 1 марта председатель НБУ Валерия Гонтарева отчитается перед Верховной Радой.

Как сообщал УНН, А.Парубий призвал Раду рассмотреть назначение главы НБУ в четверг.