Рада Національного банку просить ВР підтримати Смолія на посаді голови регулятора

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Рада НБУ звернулася до Парламенту України щодо підтримки подання Президента України на призначення Якова Смолія Головою Національного банку України. Про це йшлося на засіданні Ради НБУ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

27 лютого 2018 року відбулося засідання Ради Національного банку України, на якому було заслухано звіт Правління Національного банку України щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2017 році. За його результатами Рада схвалила відповідну Оцінку діяльності Правління і Рекомендації Правлінню НБУ та Уряду України.

“Рада НБУ звернулася до Парламенту України щодо підтримки подання Президента України на призначення Якова Смолія Головою Національного банку України. Голова Ради НБУ Богдан Данилишин охарактеризував діяльність претендента на посаду голови НБУ як реформаторську, підкреслив його високопрофесійні та моральні якості і висловив вдячність Президенту України Петру Порошенку за вибір саме його кандидатури. Рада вважає, що Яків Смолій стане гарантом незалежності НБУ та створить всі умови для виконання пріоритетних та основних цілей НБУ”, — йдеться у повідомленні НБУ.

Рада також взяла до відома інформацію Правління Національного банку України щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2017 році.

Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що у четвер 1 березня голова НБУ Валерія Гонтарева відзвітує перед Верховною Радою. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева підтвердила свою готовність звітувати перед парламентом.

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