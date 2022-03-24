Где и как будут содержать военнопленных: ВР упорядочила вопрос

Сообщается, что в документе предусматривается возможность в случае необходимости в пределах одной исправительной колонии создавать секторы с различными уровнями безопасности, а также секторы для содержания лиц, взятых под стражу, при условии обеспечения изоляции от осужденных, содержащихся в этом учреждении.

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"Сейчас определяются и разграничиваются отдельные полномочия центральных органов исполнительной власти, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ВСУ, Нацполиции в отношении обращения с военнопленными, содержанием, направлением их в ближайшие пункты содержания военнопленных, образованных в исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, среднего и максимального уровней безопасности, возвращение военнопленных, координации мероприятий по их перевозки, обеспечения оказания им услуг почтовой связи", - рассказал Завитневич.

По словам Завитневича, во время действия на территории Украины военного положения, центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам содержания военнопленных, образуются лагеря для содержания военнопленных.

Дополнения

Верховная Рада проголосовала за законопроект №7146 о наказании за нецелевое использование гумпомощи.