Де і як утримуватимуть військовополонених: ВР впорядкувала питання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада підтримала законопроєкт про впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими в особливий період (№ 7173). Про це повідомив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, передає УНН з посиланням на партію "Слуги Народу".
Повідомляється, що у документі передбачається можливість у разі необхідності в межах однієї виправної колонії створювати сектори з різними рівнями безпеки, а також сектори для тримання осіб, узятих під варту, за умови забезпечення ізоляції від засуджених, які тримаються у цій установі.
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"Наразі визначаються та розмежовуються окремі повноваження центральних органів виконавчої влади, Державної кримінально-виконавчої служби України, ЗСУ, Нацполіції стосовно поводження з військовополоненими, утриманням, направленням їх до найближчих пунктів тримання військовополонених, утворених у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівнів безпеки, повернення військовополонених, координації заходів із їх перевезення, забезпечення надання їм послуг поштового зв’язку", – розповів Завітневич.
За словами Завітневича, під час дії на території України воєнного стану, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань утримання військовополонених, утворюються табори для тримання військовополонених.
Доповнення
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