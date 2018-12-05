Рада присвоила курорту Куяльник государственный статус

Следовательно, за законопроект проголосовал 231 народный депутат.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы мотивировали необходимость предоставления Куяльнику статуса государственного тем, что именно такой статус поможет сохранить месторождения иловых грязей, которыми славится курорт. В то же время, по версии авторов проекта закона, государственный статус будет стимулировать развитие курортной территории.

“Как следствие, интерес со стороны потенциальных инвесторов и развитие малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества жизни жителей курортов и Одесского региона”, — говорится в документе.

Курорт Куяльник — один из старейших грязевых курортов Украины. На его территории расположен государственный санаторий “Клинический санаторий имени Н.И. Пирогова”, где можно пройти курс лечения при различных заболеваниях. На сайте заведения указано, что цена за 1 ночь стартует с 600 и достигает 1150 грн — в зависимости от класса комнаты и сезона года.

Напомним, в понедельник, 3 декабря, Президент внес в парламент как отложной законопроект о расторжении Договора о дружбе с РФ, но ВР до сих пор не внесла его в повестку дня.