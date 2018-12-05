Рада дала курорту Куяльник державний статус
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України підтримала проект Закону “Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення”, передає кореспондент УНН.
Відтак, за законопроект проголосував 231 народний депутат.
У пояснювальній записці до законопроекту його автори мотивували необхідність надання Куяльнику статусу державного тим, що саме такий статус допоможе зберегти родовища Мулових грязей, якими славиться курорт. Водночас, за версією авторів проекту Закону, державний статус стимулюватиме розбудову курортної території.
“Як наслідок, зацікавленість з боку потенційних інвесторів та розвиток малого і середнього бізнесу, що, у свою чергу, сприятиме покращенню якості життя мешканців курортів та Одеського регіону”, — йдеться в документі.
Курорт Куяльник — один з найстаріших грязевих курортів України. На його території розташований державний санаторій “Клінічний санаторій імені М.І. Пирогова”, де можна пройти курс лікування при різноманітних захворюваннях. На сайті закладу вказано, що ціна за 1 ніч стартує з 600 і сягає 1150 грн — у залежності від класу кімнати і сезону року.
Нагадаємо, у понеділок, 3 грудня, Президент вніс в парламент як не відкладний законопроект про розірвання Договору про дружбу з РФ, але ВР досі не внесла його у порядок денний.