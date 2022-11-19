Совет Безопасности ООН обсудит в понедельник запуски баллистических ракет КНДР

Детали

В заявлении миссии США в ООН говорится, что Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, несет ответственность за защиту глобального мира и безопасности и режима нераспространения, а также за соблюдение своих собственных резолюций.

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"Мы призываем всех членов Совета Безопасности серьезно отнестись к этой ответственности и объединиться в осуждении опасного и противоправного поведения КНДР", - говорится в сообщении, ссылаясь на Северную Корею по инициалам его официального названия.

"Соответствующие резолюции Совета Безопасности должны быть исполнены в полном объеме, а КНДР должна быть привлечена к ответственности за их нарушение", - добавили в нем.

Ранее высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что последнее ракетное испытание Северной Кореи рано в пятницу было такого типа, что "может поразить многие страны".

Напомним

После последних запусков баллистических ракет в начале ноября северокорейские военные заявили, что шквал ракетных испытаний являлся практикой нанесения ударов по ключевым целям Южной Кореи и США, таким как авиабазы ​​и системы оперативного управления, с помощью различных ракет.