Рада Безпеки ООН обговорить у понеділок запуски балістичних ракет КНДР

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У заяві місії США в ООН йдеться, що Рада Безпеки, що складається з 15 членів, несе відповідальність за захист глобального миру та безпеки та режиму нерозповсюдження, а також за дотримання своїх власних резолюцій.

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"Ми закликаємо всіх членів Ради Безпеки серйозно поставитися до цієї відповідальності та об'єднатися в засудженні небезпечної та протиправної поведінки КНДР", - йдеться в повідомленні, посилаючись на Північну Корею за ініціалами її офіційної назви.

"Відповідні резолюції Ради Безпеки повинні бути виконані в повному обсязі, а КНДР повинна бути притягнута до відповідальності за їх порушення", - додали в ньому.

Раніше високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що останнє ракетне випробування Північної Кореї рано в п'ятницю було такого типу, що "може вразити багато-багато країн".

Нагадаємо

Після останніх запусків балістичних ракет на початку листопада північнокорейські військові заявили, що шквал ракетних випробувань був практикою завдання ударів по ключових цілях Південної Кореї та США, таким як авіабази та системи оперативного управління, за допомогою різних ракет.