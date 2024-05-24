Работники силовых структур должны стать на воинский учет в течение нескольких месяцев - Генштаб

Согласно новому закону о мобилизации, сотрудники Нацполиции, ГБР и других силовых структур должны стать на воинский учет в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил начальник главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач во время брифинга, передает УНН.

На воинский учет поставлен более широкий спектр категорий граждан... Работники Нацполиции, ГБР и другие силовых структур сейчас, согласно этому закону, в течение нескольких месяцев эти категории будут становиться на воинский учет. Этим законом возложено больше обязанностей на самих граждан - сказал Горбач.

Он отметил, что с 18 мая каждый гражданин обязан постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного лица. Эти действия обязательно фиксируются средствами видеофиксации. В случае нарушения законодательства как гражданами, так и уполномоченными лицами, они несут ответственность.

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