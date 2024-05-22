Мобілізація засуджених: на Хмельниччині суд дозволив першим в'язням служити в Нацгвардії
Київ • УНН
У вівторок, 21 травня, Хмельницький міськрайонний суд виніс перші рішення про умовно-дострокове звільнення двох засуджених від відбування покарання за військову службу в Силах оборони.
У вівторок, 21 травня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив перші ухвали щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби у Силах оборони. Про це пише УНН з посиланням на заяву суду.
Деталі
До суду надійшло два подання з ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор".
Обидвоє засуджених виявили бажання проходити військову службу за контрактом, що відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним ст.21-5 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
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У суді розповіли, що добровольці чоловіки молодого віку, 2000-го та 1981 років народження. Обидвоє були засуджені, зокрема, за крадіжки згідно з ст.185 КК України перед війною, у жовтні та листопаді 2022 року, відповідно на 4 роки і 9 місяців та на 5 років і 5 місяців.
Водночас кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків.
Ці клопотання (про умовно-дострокове звільнення для служби в ЗСУ - ред. ) суд задовольнив та зобов’язав ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор" невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання ухвал законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Також - передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту та проходження військової служби
Доповнення
Суд також постановив встановити над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом.
Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.
Також у суді додали, що вже сьогодні, 22 травня, проводять розгляд відразу 50 подань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.
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