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Мобілізація засуджених: на Хмельниччині суд дозволив першим в'язням служити в Нацгвардії

Мобілізація засуджених: на Хмельниччині суд дозволив першим в'язням служити в Нацгвардії

Київ • УНН

 • 35446 перегляди

У вівторок, 21 травня, Хмельницький міськрайонний суд виніс перші рішення про умовно-дострокове звільнення двох засуджених від відбування покарання за військову службу в Силах оборони.

У вівторок, 21 травня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив перші ухвали щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби у Силах оборони. Про це пише УНН з посиланням на заяву суду.

Деталі 

До суду надійшло два подання з ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор". 

Обидвоє засуджених виявили бажання проходити військову службу за контрактом, що відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним ст.21-5 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

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У суді розповіли, що добровольці чоловіки молодого віку, 2000-го та 1981 років народження. Обидвоє були засуджені, зокрема, за крадіжки згідно з ст.185 КК України перед війною, у жовтні та листопаді 2022 року, відповідно на 4 роки і 9 місяців та на 5 років і 5 місяців.

Водночас кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків.

Ці клопотання (про умовно-дострокове звільнення для служби в ЗСУ - ред. ) суд задовольнив та зобов’язав ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор" невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання ухвал законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Також - передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту та проходження військової служби

- резюмували у відомстві. 

Доповнення

Суд також постановив встановити над чоловіками  адміністративний нагляд терміном на  один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати  командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом.

Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Також у суді додали, що вже сьогодні, 22 травня, проводять розгляд відразу 50 подань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби. 

Нагадаємо

Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька заявила, що вже понад 3 тисячі засуджених подали заяву для проходження військової служби.

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Володимир Омельченко

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