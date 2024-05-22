Мобилизация осужденных: на Хмельнитчине суд разрешил первым заключенным служить в Нацгвардии

Во вторник, 21 мая Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые постановления относительно об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы в Силах обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление суда.

детали

В суд поступило два представления из ГУ "Хмельницкий следственный изолятор".

Оба осужденных изъявили желание проходить военную службу по контракту, отвечающему требованиям прохождения военной службы по контракту, определенному ст. 21-5 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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В суде рассказали, что добровольцы мужчины молодого возраста, 2000-года 1981 года рождения. оба были осуждены, в частности, за кражи согласно ст. 185 УК Украины перед войной, в октябре и ноябре 2022 года, соответственно на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев.

В то же время каждый из мужчин годен к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них теперь обязанностей.

Эти ходатайства (об условно-досрочном освобождении для службы в ВСУ - ред. ) суд удовлетворил и обязал ГУ "Хмельницкий следственный изолятор" безотлагательно, но не позднее 24 часов после вступления постановлений в законную силу, условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. Также-передать мужчин в подразделения Национальной гвардии Украины, доставив в Хмельницкий объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения военной службы - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Суд также постановил установить над мужчинами административный надзор сроком на один рог, но не дольше чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, в которых те будут проходить военную службу по контракту.

Среди ограничений-запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Также в суде добавили, что уже сегодня, 22 мая, проводят рассмотрение сразу 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Напомним

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что уже более 3 тысячи осужденных подали заявление для прохождения военной службы.

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