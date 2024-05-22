Мобилизация осужденных: на Хмельнитчине суд разрешил первым заключенным служить в Нацгвардии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  86588 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  101327 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  102590 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  90583 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118919 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116086 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119902 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113616 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104588 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  231648 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 12:30  •  231648 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  217395 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  411069 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  395581 просмотра

Мобилизация осужденных: на Хмельнитчине суд разрешил первым заключенным служить в Нацгвардии

Во вторник, 21 мая, Хмельницкий горрайонный суд вынес первые решения об условно-досрочном освобождении двух осужденных от отбывания наказания за военную службу в Силах обороны.

Общество •   •  602 просмотра
Мобилизация осужденных: на Хмельнитчине суд разрешил первым заключенным служить в Нацгвардии

В апреле бизнес заключил по государственным гарантиям на портфельной основе более 1 тыс. кредитных договоров

В апреле под государственные гарантии на портфельной основе было заключено 1130 кредитных договоров на сумму более 4,3 млрд грн, из которых 2,4 млрд грн были гарантированы государством.

Экономика •   •  1752 просмотра
В апреле бизнес заключил по государственным гарантиям на портфельной основе более 1 тыс. кредитных договоров

Авиаудары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12

В результате российского удара по Харькову пострадало 12 человек, в том числе до ранения 16-летнего подростка, а также до повреждения жилых домов, автомобилей, магазинов и другой инфраструктуры.

Война •   •  2275 просмотра
Авиаудары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12

В" Дии " временно недоступными будут две услуги для водителей

Две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительских прав-будут временно недоступны в приложении "Дия" в связи с изменением банковских реквизитов для оплаты счетов.

Общество •   •  2160 просмотра
В" Дии " временно недоступными будут две услуги для водителей

Албания будет представлена на саммите мира – Зеленский

Албания будет представлена на предстоящем мирном саммите в Швейцарии, что обновили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама.

политика •   •  2679 просмотра
Албания будет представлена на саммите мира – Зеленский

Археологические артефакты, которые были незаконно вывезены из Украины и перехвачены в Нидерландах, передали Национальному музею истории

Незаконно вывезенные из Украины ценные археологические артефакты, относящиеся к римским временам и Средневековью, были переданы Нидерландами Национальному музею истории Украины для временного хранения.

Культура •   •  3044 просмотра
Археологические артефакты, которые были незаконно вывезены из Украины и перехвачены в Нидерландах, передали Национальному музею истории

В Киеве задержали пятерых "криминальных авторитетов": правоохранители провели спецоперацию

Пятеро "криминальных авторитетов" были задержаны в Киеве за участие в преступных" сходках", связанных с незаконной группировкой, которая изготовляла поддельные документы, чтобы помочь военнообязанным незаконно пересечь украинскую границу.

Криминал и ЧП •   •  3337 просмотра
В Киеве задержали пятерых "криминальных авторитетов": правоохранители провели спецоперацию

Биткоин упал на 2,1% и потянул за собой другие криптовалюты: его цена 69 тысяч долларов

В среду цена биткойна снизилась, поскольку трейдеры отреагировали на ожидание новых данных о процентных ставках в США, зафиксировав прибыль после роста, вызванного оптимизмом в отношении спотового биржевого фонда Ether.

Экономика •   •  4424 просмотра
Биткоин упал на 2,1% и потянул за собой другие криптовалюты: его цена 69 тысяч долларов

Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за опасений относительно уровня ставок в США

Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за ожиданий того, что Федеральная резервная система США может дольше сохранять высокие процентные ставки для борьбы с устойчивой инфляцией, что потенциально повлияет на спрос на топливо у крупнейшего в мире потребителя нефти.

Новости Мира •   •  4382 просмотра
Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за опасений относительно уровня ставок в США

Грузии могут не подтвердить статус кандидата в члены ЕС, если правительство не отзовет законопроект "об иноагентах" - Foreign Policy

Грузия рискует потерять свой статус кандидата в ЕС, если примет спорный закон об "иностранных агентах", который противоречит ценностям и законам ЕС, необходимым для членства.

Новости Мира •   •  4480 просмотра
Грузии могут не подтвердить статус кандидата в члены ЕС, если правительство не отзовет законопроект "об иноагентах" - Foreign Policy