Працівники силових структур мають стати на військовий облік протягом кількох місяців – Генштаб
Київ • УНН
Новий закон про мобілізацію вимагає від співробітників Національної поліції, Державного бюро розслідувань та інших правоохоронних органів стати на військовий облік протягом декількох місяців.
Згідно з новим законом про мобілізацію, співробітники Нацполіції, ДБР та інших силових структур мають стати на військовий облік упродовж кількох місяців. Про це повідомив начальник головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу, передає УНН.
На військовий облік поставлено більш широкий спектр категорій громадян... Працівники Нацполіції, ДБР і інші силових структур зараз, відповідно до цього закону, протягом кількох місяців ці категорії будуть ставати на військовий облік. Цим законом покладено більше обов'язків на самих громадян
Він зазначив, що з 18 травня кожен громадянин зобов'язаний постійно мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу уповноваженої особи. Ці дії обов'язково фіксуються засобами відеофіксації. У разі порушення законодавства як громадянами, так і уповноваженими особами, вони несуть відповідальність.
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