Работал на российские спецслужбы: в Эстонии задержали профессора университета

Полиция Эстонии арестовала гражданина россии и профессора политологии в Тартуском университете Вячеслава Морозова. Об этом со ссылкой на Службу внутренней безопасности Эстонии сообщает эстонский вещатель ERR, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мужчину задержали еще 3 января, но медиа об этом стало известно только сейчас.

Деталей дела не раскрывают, однако Морозова подозревают в разведывательной деятельности, направленной против Эстонии. Суд взял его под стражу на два месяца, ведь следствие считает, что Морозов может уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления.

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В прокуратуре утверждают, что Морозов вел разведывательную деятельность в течение нескольких лет. Для того, чтобы передать информацию кураторам, он ездил в россию.

Дополнение

Глава эстонской службы безопасности Марго Паллосон заявил, что интерес россии к Эстонии остается высоким. По его словам, это дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в частности в научную.

В издании также добавили, что Тартуский университет объявил о прекращении трудовых отношений с Морозовым, информация о нем на сайтах университета недоступна.

В то же время известно, что на должности профессора кафедры "ЕС - Россия" Вячеслав Морозов работал с января 2023 года. До этого с 2016 по 2023 год был профессором международной политической теории. А до 2010 года Морозов работал в Санкт-Петербургском государственном университете рф.

Напомним,

Согласно последнему ежегодному отчету Государственной безопасности Бельгии, офицеры разведки рф и Китая все чаще выдают себя за журналистов или работников неправительственных организаций для сбора информации, а вербовка неофициальных агентов растет.