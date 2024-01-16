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Працював на російські спецслужби: в Естонії затримали професора університету

Працював на російські спецслужби: в Естонії затримали професора університету

Київ • УНН

 • 23261 перегляди

В'ячеслав Морозов, громадянин рф, професор Тартуського університету, був заарештований естонською поліцією за підозрою у розвідувальній діяльності проти Естонії.

Поліція Естонії заарештувала громадянина росії та професора політології в Тартуському університеті Вʼячеслава Морозова. Про це з посиланням на Службу внутрішньої безпеки Естонії повідомляє естонський мовник ERR, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що чоловіка затримали ще 3 січня, але медіа про це стало  відомо  лише зараз.

Деталей справи не розкривають, проте Морозова підозрюють у розвідувальній діяльності, спрямованій проти Естонії. Суд взяв його під варту на два місяці, адже слідство вважає, що Морозов може ухилятися від кримінального переслідування або продовжувати скоювати злочини.

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У прокуратурі стверджують, що Морозов вів розвідувальну діяльність протягом кількох років. Для того, щоб передати інформацію кураторам, він їздив до росії.

Доповнення 

Очільник естонської служби безпеки Марго Паллосон заявив, що інтерес росії до Естонії залишається високим. За його словами, ця справа є доповненням до більш ніж кількох десятків попередніх та ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути в різні сфери життя Естонії, зокрема в наукову.

У виданні також додали, що Тартуський університет оголосив про припинення трудових відносин з Морозовим, інформація про нього на сайтах університету недоступна.

Водночас відомо, що на посаді професора кафедри "ЄС — Росія" Вʼячеслав Морозов працював з січня 2023 року. До того з 2016 по 2023 рік був професором міжнародної політичної теорії. А до 2010 року Морозов працював у Санкт-Петербурзькому державному університеті рф.

Нагадаємо

Згідно з останнім щорічним звітом Державної безпеки Бельгії, офіцери розвідки росії та Китаю дедалі частіше видають себе за журналістів або працівників неурядових організацій для збору інформації, а вербування неофіційних агентів зростає.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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