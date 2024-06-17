Киев • УНН
Украина работает над достижением важного результата в переговорах о вступлении в ЕС и имеет предварительный график работы на летние месяцы, а также активно стремится к справедливому миру, чтобы положить конец войне.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад по Евросоюзу и отметил, что продолжается работа над важным результатом, передает УНН.
Был сегодня доклад и по Евросоюзу - наших отношений, наших переговоров по вступлению. Мы работаем над важным результатом
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Кроме того, по его словам, "фактически сейчас уже имеем предварительный график работы на летние месяцы".
"Темп сбавлять мы не будем. Коммуникацию с партнерами будем сохранять такой же активной, как и раньше. Украина никогда не хотела этой войны. И естественно, что больше всего стремится к справедливому миру. И видим, что это возможно. Приближаем мир. Я благодарю всех в мире, кто нам помогает", - резюмировал он.
Украина готовит присоединение государств к итоговому коммюнике Саммита: Зеленский анонсировал новые шаги ради мира17 июня 2024, 16:22 • 29349 просмотров