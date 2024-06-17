Працюємо над важливим результатом: Зеленський заслухав доповідь щодо перемовин про вступ України до ЄС
Київ • УНН
Україна працює над досягненням важливого результату в переговорах про вступ до ЄС і має попередній графік роботи на літні місяці, а також активно прагне справедливого миру, щоб покласти край війні.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо Євросоюзу і зауважив, що триває робота над важливим результатом, передає УНН.
Була сьогодні доповідь і щодо Євросоюзу – наших відносин, наших перемовин щодо вступу. Ми працюємо над важливим результатом
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Крім того, за його словами, "фактично зараз уже маємо попередній графік роботи на літні місяці".
"Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни. І природно, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир. Я дякую всім у світі, хто нам допомагає", - резюмував він.
Україна готує приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту: Зеленський анонсував нові кроки заради миру17.06.24, 19:22 • 36689 переглядiв