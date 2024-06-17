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Працюємо над важливим результатом: Зеленський заслухав доповідь щодо перемовин про вступ України до ЄС

Київ • УНН

 • 57611 перегляди

Україна працює над досягненням важливого результату в переговорах про вступ до ЄС і має попередній графік роботи на літні місяці, а також активно прагне справедливого миру, щоб покласти край війні.

Працюємо над важливим результатом: Зеленський заслухав доповідь щодо перемовин про вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо Євросоюзу і зауважив, що триває робота над важливим результатом, передає УНН.

Була сьогодні доповідь і щодо Євросоюзу – наших відносин, наших перемовин щодо вступу. Ми працюємо над важливим результатом 

- повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Додамо

Крім того, за його словами, "фактично зараз уже маємо попередній графік роботи на літні місяці".

"Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни. І природно, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир. Я дякую всім у світі, хто нам допомагає", - резюмував він.

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Антоніна Туманова

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