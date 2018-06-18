Рабинович: нельзя называть демократией грабеж своей страны – власть должна обновиться

“Политики не должны пугать людей сложными рецептами построения нормальной цивилизованной страны. По каждому вопросу можно найти простые решения, только руководители государства должны инициировать улучшения условий жизни в нашей стране, а они хотят дальше воровать. Грабить свой народ — это не демократия! Власть должна обновиться теми, кто ищет мир, побеждает коррупцию, возрождает экономику! Давайте отнимем у этой власти возможность воровать и будем строить успешную страну, наш рецепт — „Швейцарию Восточной Европы“, с богатым населением и мирными отношениями с соседями!” — заявил политик.

По его словам, украинская политика нуждается не только в новых лицах, но и в новой системе управления государством.

“Я считаю, что нам нужны новые лица, но помимо смены политиков мы должны и изменить систему управления государством, потому что после прихода это новое лицо может натворить то, что старое и не успело. Нужно говорить о программах, о том, что эти новые лица предлагают и насколько их дела отвечают этой новизне. Нельзя же назвать человека „политиком нового поколения“, если он, как представители „Оппозиционного блока“, голосует за все убийственные „реформы“ вместе с провластными фракциями и отдают руководству страны под контроль всю судебную власть! Это не новый политик, а старый коррупционер!” — возмутился нардеп.

Парламентарий предложил ряд мер, которые, по его мнению, искоренят коррупцию за несколько дней, где среди первоочередных — запрет работы с офшорами.

“Только партия „За життя“, в отличие от многих других, предлагает последовательные шаги для искоренения коррупции в нашей стране. О чем мы заявили еще на старте. Мы знаем, как победить казнокрадство без единой копейки затрат из госбюджета. Во-первых, нужно запретить работу госпредприятий с офшорными компаниями, потому что таким образом чиновники „осваивают“ бюджетные средства и выводят их за границу. Во-вторых, победившая партия на выборах должна формировать экономический блок, а оппозиция оставляет за собой право формировать силовой блок для справедливого контроля за победителями избирательной гонки”, — констатировал Вадим Рабинович.

Кроме того, лидер “За життя” уверен, что нужно перейти к выборной судебной системе и запретить нардепам сидеть в парламенте более одной каденции.

“В-третьих, нужно ввести выборность судей с правом отзыва, чтобы правосудие вершили не зажравшиеся коррупционеры, а люди, которые пользуются доверием граждан. В-четвертых, нужно запретить баллотироваться в народные депутаты больше, чем на один срок, потому что вторая каденция для депутата — комфортное место для зарабатывания денег. В-пятых, нужно перейти к пропорциональной избирательной системе, потому что „мажоритарка“ позволяет кандидатам массово скупать голоса на конкретной территории. В-шестых, нужно вернуть контроль над правоохранительной системой путем возвращения специнспекций. В-седьмых, нужно ввести уголовную ответственность за „кнопкодавство“ в Верховной Раде, потому что это надругательство над законотворчеством”, — убежден политик.

Также он считает, что необходимо как в Украине, так и за границей, производить конфискацию имущества чиновников, которые ни дня не работали в бизнесе.

“И самое главное — нужно ввести конфискацию имущества чиновников в Украине и за границей, которые никогда не работали в бизнесе, но декларируют яхты и виллы. Не может человек, который двадцать лет проработал в стенах Администрации президента, декларировать виллы во Франции и яхту за десятки миллионов долларов, как это делает народный депутат от „Оппозиционного блока“ Сергей Левочкин”, — заключил парламентарий.