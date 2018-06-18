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Рабинович: нельзя называть демократией грабеж своей страны – власть должна обновиться

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Нельзя называть демократией грабеж своей страны и своего народа, поэтому те, кто уже руководил страной, но так и не обеспечил людям благополучие и зажиточность, должны уйти в сторону, а к власти должны прийти те, кто в состоянии привести страну к миру, устранить коррупцию и поправить дела в экономике. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале “112 Украина”.

“Политики не должны пугать людей сложными рецептами построения нормальной цивилизованной страны. По каждому вопросу можно найти простые решения, только руководители государства должны инициировать улучшения условий жизни в нашей стране, а они хотят дальше воровать. Грабить свой народ — это не демократия! Власть должна обновиться теми, кто ищет мир, побеждает коррупцию, возрождает экономику! Давайте отнимем у этой власти возможность воровать и будем строить успешную страну, наш рецепт — „Швейцарию Восточной Европы“, с богатым населением и мирными отношениями с соседями!” — заявил политик.

По его словам, украинская политика нуждается не только в новых лицах, но и в новой системе управления государством.

“Я считаю, что нам нужны новые лица, но помимо смены политиков мы должны и изменить систему управления государством, потому что после прихода это новое лицо может натворить то, что старое и не успело. Нужно говорить о программах, о том, что эти новые лица предлагают и насколько их дела отвечают этой новизне. Нельзя же назвать человека „политиком нового поколения“, если он, как представители „Оппозиционного блока“, голосует за все убийственные „реформы“ вместе с провластными фракциями и отдают руководству страны под контроль всю судебную власть! Это не новый политик, а старый коррупционер!” — возмутился нардеп.

Парламентарий предложил ряд мер, которые, по его мнению, искоренят коррупцию за несколько дней, где среди первоочередных — запрет работы с офшорами.

“Только партия „За життя“, в отличие от многих других, предлагает последовательные шаги для искоренения коррупции в нашей стране. О чем мы заявили еще на старте. Мы знаем, как победить казнокрадство без единой копейки затрат из госбюджета. Во-первых, нужно запретить работу госпредприятий с офшорными компаниями, потому что таким образом чиновники „осваивают“ бюджетные средства и выводят их за границу. Во-вторых, победившая партия на выборах должна формировать экономический блок, а оппозиция оставляет за собой право формировать силовой блок для справедливого контроля за победителями избирательной гонки”, — констатировал Вадим Рабинович.

Кроме того, лидер “За життя” уверен, что нужно перейти к выборной судебной системе и запретить нардепам сидеть в парламенте более одной каденции.

“В-третьих, нужно ввести выборность судей с правом отзыва, чтобы правосудие вершили не зажравшиеся коррупционеры, а люди, которые пользуются доверием граждан. В-четвертых, нужно запретить баллотироваться в народные депутаты больше, чем на один срок, потому что вторая каденция для депутата — комфортное место для зарабатывания денег. В-пятых, нужно перейти к пропорциональной избирательной системе, потому что „мажоритарка“ позволяет кандидатам массово скупать голоса на конкретной территории. В-шестых, нужно вернуть контроль над правоохранительной системой путем возвращения специнспекций. В-седьмых, нужно ввести уголовную ответственность за „кнопкодавство“ в Верховной Раде, потому что это надругательство над законотворчеством”, — убежден политик.

Также он считает, что необходимо как в Украине, так и за границей, производить конфискацию имущества чиновников, которые ни дня не работали в бизнесе.

“И самое главное — нужно ввести конфискацию имущества чиновников в Украине и за границей, которые никогда не работали в бизнесе, но декларируют яхты и виллы. Не может человек, который двадцать лет проработал в стенах Администрации президента, декларировать виллы во Франции и яхту за десятки миллионов долларов, как это делает народный депутат от „Оппозиционного блока“ Сергей Левочкин”, — заключил парламентарий.

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