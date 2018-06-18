Рабинович: нельзя называть демократией грабеж своей страны – власть должна обновиться

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Не можна називати демократією грабіж своєї країни і свого народу, тому ті, хто вже керував країною, але так і не забезпечив людям благополуччя і заможність, повинні піти в сторону, а до влади повинні прийти ті, хто в змозі привести країну до миру, усунути корупцію і поправити справи в економіці. Таку думку висловив народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович в ефірі авторської програми на телеканалі "112 Україна" .

"Політики не повинні лякати людей складними рецептами побудови нормальної цивілізованої країни. З кожного питання можна знайти прості рішення, тільки керівники держави повинні ініціювати поліпшення умов життя в нашій країні, а вони хочуть далі красти. Грабувати свій народ - це не демократія! Влада повинна оновитися тими, хто шукає світ, перемагає корупцію, відроджує економіку! Давайте заберемо у цій владі можливість красти і будемо будувати успішну країну, наш рецепт - "Швейцарію Східної Європи", з багатим населенням і мирними відносинами з сусідами! "- заявив політик.

За його словами, українська політика потребує не тільки в нових обличчях, але і в новій системі управління державою.

"Я вважаю, що нам потрібні нові обличчя, але крім зміни політиків ми повинні і змінити систему управління державою, тому що після приходу це нове обличчя може накоїти те, що старе і не встигло. Потрібно говорити про програми, про те, що ці нові обличчя пропонують і наскільки їхні справи відповідають цій новизні. Не можна ж назвати людину "політиком нового покоління", якщо він, як представники "Опозиційного блоку", голосує за все вбивчі "реформи" разом з провладними фракціями і віддають керівництву країни під контроль всю судову владу! Це не новий політик, а старий корупціонер! "- обурився нардеп.

Парламентарій запропонував ряд заходів, які, на його думку, викорінять корупцію за кілька днів, де серед першочергових - заборона роботи з офшорами.

"Тільки партія" За життя ", на відміну від багатьох інших, пропонує послідовні кроки для викорінення корупції в нашій країні. Про що ми заявили ще на старті. Ми знаємо, як перемогти казнокрадство без єдиної копійки витрат з держбюджету. По-перше, потрібно заборонити роботу держпідприємств з офшорними компаніями, тому що таким чином чиновники "освоюють" бюджетні кошти і виводять їх за кордон. По-друге, партія, що перемогла на виборах повинна формувати економічний блок, а опозиція залишає за собою право формувати силовий блок для справедливого контролю за переможцями виборчих перегонів ", - констатував Вадим Рабинович.

Крім того, лідер "За життя" впевнений, що потрібно перейти до виборної судовій системі і заборонити нардепам сидіти в парламенті більше однієї каденції.

"По-третє, потрібно ввести виборність суддів з правом відкликання, щоб правосуддя вершиться зажравшиеся корупціонери, а люди, які користуються довірою громадян. По-четверте, потрібно заборонити балотуватися в народні депутати більше, ніж на один термін, тому що друга каденція для депутата - комфортне місце для заробляння грошей. По-п'яте, потрібно перейти до пропорційної виборчої системи, тому що "мажоритарка" дозволяє кандидатам масово скуповувати голоси на конкретній території. По-шосте, потрібно повернути контроль над правоохоронною системою шляхом повернення спецінспекції. По-сьоме, потрібно ввести кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" у Верховній Раді, тому що це наруга над законотворчістю ", - переконаний політик.

Також він вважає, що необхідно як в Україні, так і за кордоном, проводити конфіскацію майна чиновників, які жодного дня не працювали в бізнесі.

"І найголовніше - потрібно ввести конфіскацію майна чиновників в Україні і за кордоном, які ніколи не працювали в бізнесі, але декларують яхти і вілли. Не може людина, яка двадцять років пропрацював в стінах Адміністрації президента, декларувати вілли у Франції і яхту за десятки мільйонів доларів, як це робить народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін ", - уклав парламентарій.

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