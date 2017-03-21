Р.Тиллерсон в апреле собирается посетить Москву - СМИ

Как отмечается, Р.Тиллерсон намерен пропустить встречу, которая могла бы стать для него первой, 28 союзников по НАТО 5-6 апреля в Брюсселе, чтобы присутствовать на ожидаемых 6-7 апреля переговорах президента США Дональда Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином в Мар-а-Лаго, курорте Д.Трамп во Флориде, сообщили четыре нынешние и бывшие американские чиновники.

"В апреле он отправится на встречу G7 в Италии, а затем - на встрече в России", - сказала представитель госдепа, добавив, что США на встрече министров иностранных дел НАТО будет представлять заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Том Шеннон.

Напомним, госсекретарь США Р.Тиллерсон в конце марта планирует посетить Анкару.