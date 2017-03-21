Р.Тіллерсон у квітні збирається відвідати Москву - ЗМІ

Як зазначається, Р.Тіллерсон має намір пропустити зустріч, яка могла б стати для нього першою, 28 союзників по НАТО 5-6 квітня в Брюсселі, щоб бути присутнім на очікуваних 6-7 квітня переговорах президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Мар-а-Лаго, курорті Д.Трампа у Флориді, повідомили чотири нинішні і колишні американські чиновники.

"У квітні він відправиться на зустріч G7 в Італії, а потім - на зустрічі в Росії", - сказала представник держдепу, додавши, що США на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО представлятиме заступник держсекретаря США з політичних питань Том Шеннон.

Нагадаємо, держсекретар США Р.Тіллерсон у кінці березня планує відвідати Анкару.