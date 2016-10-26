Р.Бессмертный: четыре стороны по-разному понимают договоренности достигнутые на встрече в Берлине

"Берлин (встреча Нормандской четверки в Берлине - ред.) сделал промежуточный финиш. Я думаю, что в Минске еще не один день будет потрачен на то - что же означает этот Берлин и что там было принято. Потому судя по заявлениям, которые звучали из уст президентов, Канцлера - четыре стороны по-разному понимают, о чем там договорились. Представьте, что это должно носить прикладной характер, то есть, какие документы нужно разрабатывать, какие вопросы обсуждать", - отметил Р.Бессмертный.

"Хорошо, чтобы сегодня они (Трехсторонняя контактная группа в Минске - ред.) завершили разговор, тем, чтобы договорились продолжить, потому что это лучший результат - продолжить следующую встречу или поручить всем подгруппам обсудить этот вопрос. Когда находишься в этом, то создается впечатление, что ты бегаешь по кругу и если подключить генератор, то можно было бы производить электроэнергию", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 26 октября заявил, что РФ, вопреки договоренностям в Берлине, не допускает миссию МККК к украинским заложникам.