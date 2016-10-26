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Р.Безсмертний: чотири сторони по різному розуміють домовленості досягнуті на зустрічі у Берліні

Київ • УНН

 • 8751 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Зустріч Нормандської четвірки у Берліні стала проміжним фінішем. Таке в ефірі "5 каналу" заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України, віце-прем'єр-міністр України (2005) Роман Безсмертний, передає УНН.

Р.Безсмертний: чотири сторони по різному розуміють домовленості досягнуті на зустрічі у Берліні

"Берлін (зустріч Нормандської четвірки у Берліні – ред.) зробив проміжний фініш. Я думаю, що у Мінську ще не один день буде витрачено на те – що ж означає цей Берлін і що там було прийнято. Бо судячи із заяв, які звучали із вуст Президентів, Канцлера – чотири сторони по різному розуміють, про що там домовилися. Уявіть, що це має носити прикладний характер, тобто, які документи потрібно розробляти, які питання обговорювати", - зазначив Р.Безсмертний.

"Добре, щоб сьогодні вони (Тристороння контактна група у Мінську – ред.) завершили розмову, тим, щоб домовилися продовжити, бо це найкращий результат – продовжити наступну зустріч чи доручити всім підгрупам обговорити це питання. Коли знаходишся у цьому, то складається враження, що ти бігаєш по колу і якби підключити генератор, то можна було б виробляти електроенергію", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 26 жовтня заявив, що РФ, всупереч домовленостям у Берліні, не допускає місію МКЧХ до українських заручників.

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