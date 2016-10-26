Р.Безсмертний: чотири сторони по різному розуміють домовленості досягнуті на зустрічі у Берліні

"Берлін (зустріч Нормандської четвірки у Берліні – ред.) зробив проміжний фініш. Я думаю, що у Мінську ще не один день буде витрачено на те – що ж означає цей Берлін і що там було прийнято. Бо судячи із заяв, які звучали із вуст Президентів, Канцлера – чотири сторони по різному розуміють, про що там домовилися. Уявіть, що це має носити прикладний характер, тобто, які документи потрібно розробляти, які питання обговорювати", - зазначив Р.Безсмертний.

"Добре, щоб сьогодні вони (Тристороння контактна група у Мінську – ред.) завершили розмову, тим, щоб домовилися продовжити, бо це найкращий результат – продовжити наступну зустріч чи доручити всім підгрупам обговорити це питання. Коли знаходишся у цьому, то складається враження, що ти бігаєш по колу і якби підключити генератор, то можна було б виробляти електроенергію", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 26 жовтня заявив, що РФ, всупереч домовленостям у Берліні, не допускає місію МКЧХ до українських заручників.