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ПЗРК, боеприпасы и прочее: премьер Польши в Киеве подтвердил готовность передать Украине вооружение

Киев • УНН

 • 13259 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Польша готова передать Украине вооружение, а именно ПЗРК Grom (“Гром”), несколько десять тысяч артиллерийских снарядов и патронов, легкие минометы, дроны. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга с украинским коллегой в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Польша сама готова предоставлять Украине в меру наших возможностей помощь в вопросах газовой сферы, обороноспособности государства, стабилизации экономики и гуманитарных вопросах, что, кстати, уже делаем”, — сказал Моравецкий.

Детали

Он заявил о помощи в вопросе военного оборудования, военной техники из-за возможной атаки, агрессии России против Украины.

“Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и патронов, но и также противовоздушные снаряды типа "Гром“, легкие минометы и дроны”, — рассказал Моравецкий.

Дополнение

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник перед визитом в Киев, что польская сторона может передать Украине предметы первой необходимости и оборонительное оружие, в частности боеприпасы, ПЗРК Grom (“Гром”) и беспилотники.

Моравецкий во вторник, 1 февраля, прибыл в Киев, где должен был встретиться с Премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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