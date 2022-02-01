ПЗРК, боєприпаси та інше: прем'єр Польщі у Києві підтвердив готовність передати Україні озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Польща готова передати Україні озброєння, а саме ПЗРК Grom (“Грім”), кілька десять тисяч артилерійських снарядів та патронів, легкі міномети, дрони. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу з українським колегою у Києві, передає кореспондент УНН.
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“Польща сама готова надавати Україні в міру наших можливостей допомогу в питаннях газової сфери, обороноздатності держави, стабілізації економіки та гуманітарних питаннях, що, до речі, вже робимо”, — сказав Моравецький.
Деталі
Він заявив про допомогу у питанні військового обладнання, військової техніки через можливу атаку, агресію Росії проти України.
“Ми готові передати Україні кілька десят тисяч снарядів артилерійських та патронів, але й також протиповітряні снаряди типу "Грім“, легкі міномети та дрони”, — розповів Моравецький.
Доповнення
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у вівторок перед візитом до Києва, що польська сторона може передати Україні предмети першої необхідності та оборонну зброю, зокрема боєприпаси, ПЗРК Grom (“Грім”) та безпілотники.
Моравецький у вівторок, 1 лютого, прибув до Києва, де мав зустрітися з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та Президентом України Володимиром Зеленським.