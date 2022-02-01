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Шахед-136

Прем'єр Польщі Моравецький заявив про готовність передати Україні ПЗРК та дрони

Прем'єр Польщі Моравецький заявив про готовність передати Україні ПЗРК та дрони

Київ • УНН

 • 25147 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у вівторок перед візитом до Києва, що польська сторона може передати Україні предмети першої необхідності та оборонну зброю, зокрема боєприпаси, ПЗРК Grom ("Грім") та безпілотники, пише УНН з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Цитата:

"Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами, з українцями солідарні у тій загрозі, яку вони сьогодні відчувають з боку Росії, але солідарності і слів на сьогодні замало. Сьогодні ці слова потрібно втілити в життя. (...) Ми також готові передати оборонну зброю", – відповів Моравецький на запитання, що збирається повідомити президенту та прем’єр-міністру України та якого ефекту очікує від цього візиту.

"Про цю оборонну зброю ми вже говорили в нашій групі про передачу зброї з президентом (Анджеєм Дудою), і про це я також буду говорити з прем’єр-міністром і президентом України, щоб прояснити потреби, щоб українці мали оборонну зброю, щоб вони могли захиститися від потенційної російської агресії", - додав Моравецький.

На запитання про те, які види оборонного озброєння Польща може передати Україні, очільник польського уряду заявив, що йдеться, зокрема, "про боєприпаси, про "Громи" (польський переносний зенітно-ракетний комплекс дуже малої дальності — ред.) і про різні типи безпілотників, які також призначені для оборони".

Деталі

На запитання, що він скаже президенту Зеленському про свою суботню зустріч у Мадриді з представниками "фактичних пропутінських партій по всій Європі", Моравецький запевнив, що вже отримує "подяку також з української сторони за таку" сильну заяву, ми змогли зробити таку рішучу заяву після цієї зустрічі в Мадриді для громадськості". "Ну, ми переконали деяких наших партнерів, тому що когось з інших навіть не довелося переконувати, що загроза з боку Росії, на жаль, дуже серйозна", – підкреслив він.

Доповнення

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок, 1 лютого, відправляється до Києва, де зустрінеться з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та Президентом України Володимиром Зеленським.

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