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Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности передать Украине ПЗРК и дроны

Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности передать Украине ПЗРК и дроны

Киев • УНН

 • 25134 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник перед визитом в Киев, что польская сторона может передать Украине предметы первой необходимости и оборонительное оружие, в частности боеприпасы, ПЗРК Grom ("Гром") и беспилотники, пишет УНН со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Цитата:

"Конечно, мы солидарны с нашими соседями, с украинцами солидарны в той угрозе, которую они чувствуют со стороны России, но солидарности и слов на сегодня мало. Сегодня эти слова должны претворяться в жизнь. (...) Мы также готовы передать оборонительное оружие", - ответил Моравецкий на вопрос, что собирается сообщить президенту и премьер-министру Украины и какого эффекта ожидает от этого визита.

"Про это оборонительное оружие мы уже говорили в нашей группе о передаче оружия с президентом (Анджеем Дудой), и об этом я также буду говорить с премьер-министром и президентом Украины, чтобы прояснить потребности, чтобы украинцы имели оборонительное оружие, чтобы они могли защититься от потенциальной российской агрессии", - добавил Моравецкий.

На вопрос о том, какие виды оборонительного вооружения Польша может передать Украине, глава польского правительства заявил, что речь идет, в частности "о боеприпасах, о "Громах" (польский переносной зенитно-ракетный комплекс очень малой дальности — ред.) и о разных типах беспилотников, которые также предназначены для обороны".

Детали

На вопрос, что он скажет президенту Зеленскому о своей субботней встрече в Мадриде с представителями "фактических пропутинских партий по всей Европе", Моравецкий заверил, что уже получает "благодарности и от украинской стороны за такие сильное заявление, мы смогли сделать такое сильное заявление после этой встречи в Мадриде перед публикой". "Ну, мы убедили некоторых наших партнеров, потому что кого-то из других даже не пришлось убеждать, что угроза со стороны России, к сожалению, очень серьезная", - подчеркнул он.

Дополнение

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля, отправляется в Киев, где встретится с Премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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