песков: пути намерены посетить Донбасс

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сообщил, что владимир путин посетит Луганскую и Донецкую области Украины, которые называют себя "лнр" и "днр", пишет УНН.

Цитата

"Впоследствии это произойдет, конечно, это же регион российской федерации", – сказал песков, отвечая на соответствующий вопрос.

5 октября путин, нарушая международное право, подписал законы об аннексии четырех украинских областей. На территории, на которые претендует Москва, входят Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Процесс аннексии оккупированных территорий начался после так называемых референдумов, отвергнутых Украиной и западными странами как фиктивные и противозаконные.

Хотя Кремль заявляет, что эти регионы принадлежат федерации, русские войска не полностью контролируют эти местности и были обязаны отступить и неких районов, в том числе из Херсона.

Добавим

Сейчас министр обороны рф находится с визитом в беларуси, где с самопровозглашенным диктатором обсудили совместные военные учения.

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