лукашенко заявив, що не бачить готовності України “до повноправних переговорів”

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Під час зустрічі з шойгу, лукашенко сказав, що Захід готовий “воювати до останнього українця і останнього поляка”, а союз білорусі та росії готовий відбити будь-яку агресію.

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“Я не збираюся нікого лякати, ви (звертаючись до шойгу — ред.) так само. Всі вже і так налякані-перелякані, але якщо вони хочуть, щоб ми мирно жили в нашому регіоні, не дивлячись на те, як на це дивляться з-за океану, і росія, і білорусь до цього готова. Якщо вони хочуть воювати до останнього українця чи то вже поляка, чи ще якихось найманців — це їхня справа”, — заявив Лукашенко.

За словами білоруського диктатора, ні він, ні його спецслужби не бачать готовності “до повноправних переговорів” і бажання “по-людськи домовлятися”.

Нагадаємо

лукашенко звинуватив США у тому, що московія та Україна не сідають за стіл переговорів.