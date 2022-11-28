Винні США: лукашенко знайшов причину, чому не можуть відбутися мирні переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Самопроголошений правитель білорусі "дядька" лукашенко звинуватив США у тому, що московія та Україна не сідають за стіл переговорів.
Про це він заявив у ефірі пропагандистських російських ЗМІ, пише УНН.
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Він звинувачує Київ у тому, що нібито Білий дім не дозволяє українському керівництву сісти за стіл переговорів з Москвою. Білоруський лідер впевнений, що саме так США хоче знищити росію та підібратися до Китаю.
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"Якщо ви маєте на увазі керівництво України, то абсолютно точно йому не дають. Американці хочуть одним ударом, одним заходом покласти Європу і через росію підібратися до Китаю. Природно, розтоптавши росію", - заявив лукашенко.
Додамо
лукашенко заявив, що Мінськ не готується до вступу у війну під час візиту для огляду безпілотників у військовому центрі на заході країни.