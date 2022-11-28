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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43103 перегляди

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Винні США: лукашенко знайшов причину, чому не можуть відбутися мирні переговори

Винні США: лукашенко знайшов причину, чому не можуть відбутися мирні переговори

Київ • УНН

 • 4157098 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Самопроголошений правитель білорусі "дядька" лукашенко звинуватив США у тому, що московія та Україна не сідають за стіл переговорів.

Про це він заявив у ефірі пропагандистських російських ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Він звинувачує Київ у тому, що нібито Білий дім не дозволяє українському керівництву сісти за стіл переговорів з Москвою. Білоруський лідер впевнений, що саме так США хоче знищити росію та підібратися до Китаю.

Цитата

"Якщо ви маєте на увазі керівництво України, то абсолютно точно йому не дають. Американці хочуть одним ударом, одним заходом покласти Європу і через росію підібратися до Китаю. Природно, розтоптавши росію", - заявив лукашенко.

Додамо

лукашенко заявив, що Мінськ не готується до вступу у війну під час візиту для огляду безпілотників у військовому центрі на заході країни.

Українські Національні Новини

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