Винні США: лукашенко знайшов причину, чому не можуть відбутися мирні переговори

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Він звинувачує Київ у тому, що нібито Білий дім не дозволяє українському керівництву сісти за стіл переговорів з Москвою. Білоруський лідер впевнений, що саме так США хоче знищити росію та підібратися до Китаю.

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"Якщо ви маєте на увазі керівництво України, то абсолютно точно йому не дають. Американці хочуть одним ударом, одним заходом покласти Європу і через росію підібратися до Китаю. Природно, розтоптавши росію", - заявив лукашенко.

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лукашенко заявив, що Мінськ не готується до вступу у війну під час візиту для огляду безпілотників у військовому центрі на заході країни.