Виновны США: лукашенко нашел причину, почему не могут состояться мирные переговоры

Детали

Он обвиняет Киев в том, что якобы Белый дом не разрешает украинскому руководству сесть за стол переговоров с москвой. Белорусский лидер уверен, что именно так США хочет уничтожить россию и подобраться в Китай.

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"Если вы имеете в виду руководство Украины, то совершенно точно ему не дают. Американцы хотят одним ударом, одним мероприятием положить Европу и через россию подобраться в Китай. Естественно, растоптав россию", - заявил лукашенко.

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лукашенко заявил, что Минск не готовится к вступлению в войну во время визита для осмотра беспилотников в военном центре на западе страны.