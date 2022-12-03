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лукашенко заявил, что не видит готовности Украины "к полноправным переговорам"

лукашенко заявил, что не видит готовности Украины "к полноправным переговорам"

Киев • УНН

 • 1221729 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Самопровозглашенный правитель Беларуси "дядька" лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Шойгом заявил, что не видит готовности Украины “к полноправным переговорам”.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал “Пул Первого”.

Детали

Во время встречи с шойгу, лукашенко сказал, что Запад готов “воевать до последнего украинца и последнего поляка”, а союз беларуси и россии готов отразить любую агрессию.

Цитата

“Я не собираюсь никого пугать, вы (обращаясь к шойгу — ред.) так же. Все уже и так напуганы-испуганы, но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не смотря на то, как на это смотрят из-за океана, и россия, и беларусь к этому готова. Если они хотят воевать до последнего украинца или то уже поляка, или еще каких-то наемников — это их дело”, — заявил лукашенко.

По словам белорусского диктатора, ни он, ни его спецслужбы не видят готовности “к полноправным переговорам” и желанию “по-человечески договариваться”.

Напомним

лукашенко обвинил США в потому, что московия и Украина не садятся за стол переговоров.

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